Torino: oltre al Palazzo della Regione anche la Curia Maxima candidata come sede dell’Autorità Ue antiriciclaggio

- Non soltanto il Palazzo della Regione: la candidatura di Torino come sede dell’Autorità Europea antiriciclaggio contiene come proposta anche la Curia Maxima di via Corte d’Appello. Lo hanno annunciato oggi il sindaco di Torino Stedano Lo Russo e il presidente del Piemonte Alberto Cirio durante la conferenza stampa di presentazione della candidatura. Entrambe le possibili sedi offrono una superficie di oltre 10 mila metri quadrati che può ospitare circa 400 persone. Oltre a Torino in gara ci sono Milano, Palermo, Roma, Venezia, Napoli, Varsavia e Berlino. Per Cirio e Lo Russo “Torino ha tutte le carte in regola per ospitare un’autorità Europea di così alto profilo”. (segue) (Rpi)