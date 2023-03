Sport: Rastrelli (Fd'I), grazie ministro Abodi, Napoli al centro agenda Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Napoli e il Mezzogiorno, la loro crescita sociale, soprattutto attraverso la pratica, i valori e la disciplina sportiva, sono al centro dell'agenda del Governo Meloni. E la presenza oggi a Napoli del ministro Abodi, l'attenzione e gli impegni assunti per il rilancio dello sport in città,ne sono una testimonianza plastica". Così, il senatore Sergio Rastrelli (Fd'I) oggi al fianco del ministro dello Sport Andrea Abodi in un tour, insieme con il Maestro Luca Donadio, campione del mondo di K1, presso alcune significative strutture sportive della città. "Ringrazio il ministro per aver voluto individuare, per la sua visita a Napoli – ha sottolineato Rastrelli a margine dell'incontro con Patrizio Oliva e Diego Occhiuzzi -, un itinerario socialmente orientato, partendo dai territori più difficili dove è necessario vincere la sfida di sottrarre i ragazzi alla strada e avvicinarli ai valori dello sport". "Non è un caso l'aver puntato oggi su alcune strutture significative, tra quelle che, prima ancora dei risultati sportivi, inseguono e realizzano il valore sociale dello sport associando, in questa straordinaria progettualità culturale, eccellenze sportive e manageriali", ha concluso il senatore del partito di Giorgia Meloni ricordando "la straordinaria tradizione sportiva di Napoli, la storia leggendaria dei suoi protagonisti, la tradizione ultracentenaria dei suoi circoli nautici".(ren)