Minà: de Magistris, Minà cittadino di Napoli, giornalista libero e coraggioso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È morto Gianni Minà, uomo ed intellettuale di grandissima cultura e sensibilità, dal pensiero profondo, il cuore aperto e la mente senza confini, giornalista libero e coraggioso, fuori dal sistema, indimenticabili ed uniche le sue interviste...e come non ricordarlo tra Pino Daniele e Massimo Troisi in TV. Uno dei ricordi più belli che ho da sindaco è la cittadinanza onoraria che ho voluto dare a Gianni nel 2019, perché lui era tanto napoletano, e la foto di Gianni, Pino e Massimo che mi ha regalato, con una bellissima dedica, Rosaria Troisi, sorella di Massimo." Lo ha scritto Luigi de Magistris. (ren)