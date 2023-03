Salerno: Iannone (FdI), quanto avvenuto oggi a piazza della Concordia è inno all'arroganza di De Luca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Quello che è avvenuto oggi a Piazza della Concordia è un inno all’arroganza e alla tracotanza. Il Governatore De Luca, che non si capisce cosa c’entri con le competenze comunali, ha praticamente inibito la manifestazione ‘Honda live tour 2023’ regolarmente autorizzata dal comune. Una piazzata inaccettabile che ha lasciato attoniti gli organizzatori e schifati i presenti. Siamo al cafone sfrenato elevato ad arbitrio che non può essere tollerato per merito e modi con i quali si sono svolti i fatti. Esprimo solidarietà agli organizzatori e presenterò un’interrogazione parlamentare al Ministro Piantedosi sull’accaduto. Bisogna accertare se il comportamento di De Luca configura abusi che fanno disonore alle Istituzioni e mortificano la città di Salerno”. Lo ha dichiarato il senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, parlamentare del collegio di Salerno. (Ren)