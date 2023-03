Napoli: Sangiuliano, cultura antidoto alla violenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, in un suo intervento sul Mattino scrive che "Napoli è una città che sprigiona potente energia, spesso positiva. Ma è anche un luogo capace di generare forti contrasti: da una parte passione, bellezza e intelligenza, dall'altra brutalità e violenza". "Napoli - continua - è meravigliosa, di struggente magnificenza ma, come colse Curzio Malaparte nel romanzo 'La pelle', accoglie basse miserie umane dove si combinano una natura rigogliosa, le architetture urbane, il dominio del mare con l'inumana violenza e il disprezzo per l'altro". Oggi ci troviamo a ripetere uno stanco rituale, come succede ogniqualvolta in città si consumano vicende tragiche come quella di Francesco Pio Maimone". Secondo il ministro, "urlare lo sdegno, indignarsi, sottolineare l'assurdità di tali eventi è doveroso ma non basta. Per pochi giorni, forse ore, si denuncia quanto è accaduto. Poi la stanchezza e l'accettazione mesta di una certa inevitabilità prendono il sopravvento. E' tremendo ciò che è avvenuto e purtroppo ciclicamente accade". "Dobbiamo rompere questo circolo vizioso - incalza il Sangiuliano - Perché Napoli non è questo, o meglio, non è solo questo. Location suggestiva e splendente, sembra sospesa tra due dimensioni. Alla grandeur della sua storia, dei monumenti, della cultura fa da contraltare la bieca facilità con cui si spezza una vita umana, la 'banalità del male', come direbbe la grande filosofa Hannah Arendt". (segue) (Res)