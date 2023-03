© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti di oggi a Napoli e in Campania VARIE Consiglio regionale Uilm Campania. Al centro della discussione le vertenze territoriali, le crisi industriali, a partire dall'ex Whirlpool, Dema e Softlab, il futuro del settore automotive, in particolare dello stabilimento Stellantis di Pomigliano. Si parlerà, inoltre, del settore dell'aerospazio con il sito di Leonardo Pomigliano e quello della cantieristica con Fincantieri di Castellammare di Stabia. Saranno presenti il segretario generale Uilm Rocco Palombella e il segretario generale Uilm Campania, Crescenzo Auriemma. Punto stampa alle ore 10. Napoli, hotel Ramada -via Galileo. Ferraris 40 (ore 9.30). (segue) (ren)