Cultura: a Villa Di Donato in scena "La notte degli ulivi" e "Il Vangelo secondo Pilato"

- Martedì 4 aprile e mercoledì 5 aprile, a Villa di Donato a Napoli, nell'ambito del Progetto speciale "Gerusalemme XXXIII", con il patrocinio del Comune di Napoli, si ripercorreranno gli ultimi istanti della vita di Cristo con (La notte degli ulivi) e a seguire all'indagine di Pilato (Il Vangelo secondo Pilato), in un viaggio nel tempo, nella Gerusalemme del 33 d.C..I due testi teatrali di Érich-Emmanuel Schmitt arrivano a Napoli per la prima volta in questo binomio, ed è una prima rappresentazione assoluta a Napoli per La notte degli ulivi. La drammaturgia rievoca quanto avvenne quasi 2000 anni fa, in un'elaborazione laica, storica, drammatica, carica di pathos e suspense, in cui Pilato assume le sembianze di un investigatore, non dissimile al Commissario Ricciardi o ad altri ispettori e beniamini dei romanzi noir: il prefetto romano rimane sorpreso dalla sparizione del corpo di Gesù, e, per il ruolo che ricopre, è costretto ad aprire un'indagine, a trovare e fornire una spiegazione, ad archiviare il caso, spettatore, suo malgrado, di eventi, che cambieranno per sempre la percezione dell'umanità. Gli eventi, i drammi, la psicologia dei personaggi vengono portati in scena da Christian Poggioni con Lorenzo Lutteri.(ren)