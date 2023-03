© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 29 marzo prende il via il ciclo di incontri con gli esperti promossi negli asili nido per sostenere le famiglie nel percorso di crescita dei bambini, dal concepimento fino ai due anni. "E' il primo passo del tavolo di lavoro istituito dal Comune per fornire risposte adeguate alla cura dell'infanzia. Il calendario degli appuntamenti è online sul sito del Comune". Così in una nota il Comune di Napoli. (ren)