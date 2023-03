Migranti: Viminale, quasi 27 mila gli arrivi nel 2023, 6.564 negli ultimi cinque giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal primo gennaio al 27 marzo 2023 il numero di migranti sbarcati in Italia è di 26.927. Nel 2022 erano stati 6.543 e 6.334 nel 2021. È quanto emerge dal bollettino statistico giornaliero pubblicato oggi dal ministero dell'Interno. Il numero di migranti sbarcati negli ultimi cinque giorni è di 6.564 di cui 491 il 23 marzo, 2.814 il 24, 2.007 il 25, 752 il 26 e 500 il 27 marzo. Per quanto riguarda le nazionalità dichiarate al momento dello sbarco, 3.660 migranti provenivano dalla Costa d'Avorio, 3.177 dalla Guinea, 1.986 dal Pakistan, 1.896 dal Bangladesh, 1.771 dalla Tunisia, 1.195 dall'Egitto. Il numero di minori stranieri non accompagnati sbarcati fino a oggi in Italia è 2.641: nel 2022 erano stati 14.044, 10.053 nel 2021. (Rin)