Cultura: Cirielli, Ministero Esteri sostiene paesi in via di sviluppo nella conservazione dei beni storici

- "Il Ministero degli Esteri italiano è impegnato in prima linea non soltanto per promuovere la cultura della legalità e della difesa giuridica dei beni paesaggistici culturali, ma anche per sostenere i paesi in via di sviluppo a conservare il loro patrimonio archeologico, spesso straordinario, pensiamo all'Africa o al Medio Oriente". Così Edmondo Cirielli, viceministro degli Affari esteri, intervenendo al convegno internazionale "Diritto e bellezza, verso l'altrove" nell'Auditorium Oscar Niemeyer di Ravello, in Costiera amalfitana. "La maggior parte dei beni archeologici mondiali sono stati ristrutturati e sostenuti grazie all'impegno dell'Italia", ha aggiunto Cirielli. (Ren)