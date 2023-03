Salute: domenica all'Asl Napoli 2 Nord la Giornata del Minibasket contro l'obesità infantile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia è fra i primi paesi per diffusione di obesità infantile (17 per cento) e di sovrappeso (39 per cento) fra i 7 e i 9 anni. Più del 70 per cento di loro trascorre almeno due ore al giorno davanti ad uno schermo una vera e propria epidemia. Ecco perché è ritenuto essenziale dalle istituzioni sanitarie diffondere informazioni corrette sulla salute e promuovere concetti di prevenzione in tutte le sedi dove poter incontrare bambini e giovani. In quest’ottica l’Asl Napoli 2 Nord ha inteso patrocinare la “Giornata del Minibasket contro l’obesità infantile” che si terrà domenica 26 marzo, al Palazzetto dello Sport di Villaricca ed interverrà con il dott. Andrea Tondini, Dirigente Medico del Settore Nutrizione del Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione del Dipartimento di Prevenzione, diretto dal dott. Luigi Castellone. Sarà l’occasione giusta per indirizzare al meglio i bambini ad una corretta e consapevole alimentazione da associare sempre ad un’adeguata attività fisica, ma anche per coinvolgere il mondo dello sport su tematiche che riguardino, in particolare, la fascia di età compresa fra i 7 e i 13 anni, ponendo le basi per future analoghe occasioni di coinvolgimento e sensibilizzazione sociale.(Ren)