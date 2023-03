Sicurezza: De Luca, sinistra fa finta di non vedere un problema da affrontare senza demagogia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'è da augurarsi che il tema della sicurezza sia affrontato non in termini demagogici come avvenuto qualche mese fa, ma avendo comunque la convinzione che la sicurezza è un bene primario. Su questo dovremmo essere uniti tutti in questo Paese, ma non lo siamo, fra chi affronta il tema della sicurezza in termini demagogici e chi fa finta di non vederlo proprio, come storicamente la sinistra italiana". Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta Facebook del venerdì. (Ren)