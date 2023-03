Pd: Schlein, grata per l’appello dei 168 intellettuali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo corso del Pd si arricchisce ogni giorno di presenze e di testimonianze attive che danno forza a questa comunità. “Voglio per questo ringraziare tutte e tutti i 168 intellettuali che hanno sottoscritto l’appello ‘Una speranza e un’opportunità per la sinistra. Vogliamo dare una mano’”. Lo dichiara in una nota la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, commentando l’appello pubblicato oggi dal “Mattino” di Napoli. “Perché è esattamente questo quello che desideravamo suscitare: la condivisione, insieme, di un impegno, di una passione, di una visione comune. Solo così, tutte e tutti insieme, ce la faremo a ricostruire fiducia con le persone e dar vita a una vera alternativa a questo governo, che si batta per la giustizia sociale e climatica, per il lavoro di qualità e i diritti”, aggiunge Schlein. (Rin)