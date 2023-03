© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Servizi in programma nel corso della giornata:- Scozia: attesa in giornata la nomina del nuovo leader del Partito nazionale e candidato premier. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 16:30.- Usa-Africa: la vicepresidente statunitense Kamala Harris ha iniziato una visita in Ghana, prima tappa di un tour africano di sette giorni che la vedrà visitare la Tanzania e lo Zambia. La missione ha l’obiettivo di dare seguito agli impegni raggiunti in occasione del vertice Usa-Africa che il presidente statunitense Joe Biden ha ospitato a Washington nel dicembre 2022. Servizio di approfondimento (con infografica). Lancio intorno alle ore 15.- Israele: proteste e scioperi senza precedenti in tutto il Paese, il premier Netanyahu verso il congelamento della contestata riforma giudiziaria. Servizio di insieme. Lancio intorno alle ore 18.- Tunisia: Paolo Gentiloni, commissario europeo all’Economia, oggi in visita nel Paese oggi per incontrare i funzionari tunisini e aiutare il Paese arabo più vicino alle coste dell’Italia a superare la grave crisi finanziaria che sta attraversando. Copertura dell’evento e servizio di insieme. Lancio intorno alle ore 18.- Roma: il Campidoglio punta al recupero degli immobili pubblici occupati Spin Time e Maam, costi e possibili investimenti, situazione sociale. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 16:30- Roma: inizia domani il processo di appello a carico dei fratelli Marco e Gabriele Bianchi e degli altri due imputati, Francesco Belleggia e Mario Pincarelli, per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte. Servizio di insieme. Lancio intorno alle ore 18- Imprese: conferenza stampa sulle attività italiane di Mbda, principale consorzio europeo costruttore di missili e tecnologie per la difesa, con Lorenzo Mariani, Amministratore delegato di Mbda Italia. Copertura e servizio d’insieme. Lancio intorno alle ore 15.- Imprese: a Trieste l’Assemblea Confindustria Alto Adriatico con il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Fedriga, l’ad di Fincantieri Folgiero, il presidente di A2A Patuano, il ministro dell'Economia Giorgetti e il presidente di Confindustria Bonomi. Copertura dell’evento e servizio d’insieme. Lancio intorno alle ore 15.- Mare: il primo Rapporto globale sul mondo subacqueo realizzato da Fondazione Leonardo-Civiltà delle Macchine e Marina Militare Italiana. Tra i partecipanti il ministro della Difesa Crosetto, il ministro per le Politiche del mare Musumeci, l’ad di Leonardo Profumo. Copertura dell’evento e servizio d’insieme. Lancio intorno alle ore 17. (Res)