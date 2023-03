Terra dei fuochi: Operazione primavera, ammende per 600 mila euro e 12 mila metri quadrati di aree sequestrate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Esercito Italiano e le Forze dell’Ordine, sulla base della programmazione della Cabina di Regia “Terra dei fuochi”, sotto il coordinamento delle prefetture di Napoli e Caserta, hanno condotto attività di controllo in decine di attività commerciali. A Giugliano in Campania, il Personale impiegato nell’ambito della Terra dei Fuochi e la Polizia Metropolitana di Napoli, hanno effettuato un controllo su attività sospetta individuata attraverso i sistemi a pilotaggio remoto della Forza Armata, che celava a ridosso di una attività di maneggio, un sito per movimentazione terra non autorizzato dove sono stati rinvenuti lavori edili senza i relativi permessi, che ha portato al sequestro dell’area di circa 3200 metri quadrati, mentre i proprietari sono stati sanzionati con una ammenda di circa 51 mila euro. A Santa Maria a Vico, San Felice a Cancello e Arienzo, sono stati effettuati controlli ad un Pezzamificio, un deposito auto e uno di materiale ferroso, a seguito dei quali, un’attività di 700 metri quadrati è stata posta sotto sequestro insieme a circa 50 metri cubi di rifiuti, una persona è stata deferita all’autorità giudiziaria e due sono state sanzionate con una ammenda di circa 32 mila Euro. (segue) (ren)