Terra dei fuochi: Operazione primavera, ammende per 600 mila euro e 12 mila metri quadrati di aree sequestrate (2)

- A Palma Campania, Carbonara di Nola, Liveri e San Paolo Belsito, sono state controllate 8 attività commerciali, sono state identificate 12 persone di cui 6 denunciate, e controllati 3 veicoli. Sono stati effettuati accertamenti su aree private adibite a deposito di scarti edili, e alcune autocarrozzerie abusive, sanzionate 6 persone per deposito incontrollato di rifiuti di lavorazioni meccaniche ed immissione di fumi nell’ atmosfera con ammende di circa 400 Mila euro, due attività di circa 11 mila mq sono state poste sotto sequestro. L’operazione è stata condotta dal personale dell’Esercito, dei Carabinieri della territoriale di Tufino e Forestali di Roccarainola, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza di Nola, oltre alle competenti Polizie Locali dei Comuni interessati, la Polizia Metropolitana Napoli e il personale dell’ Icqrf Napoli. A Villa Literno in provincia di Caserta, durante un controllo congiunto tra Esercito e Carabinieri, presso un’autocarrozzeria, due extracomunitari sono stati sorpresi in attività lavorativa, i due erano entrambi sprovvisti di regolare contratto di assunzione e uno non era in possesso del regolare permesso di soggiorno. A seguito del controllo è scattata una ammenda, per il titolare dell’attività, quantificabile in un massimale di oltre 110 mila euro. (ren)