Scuola: Patriarca-Martusciello (FI), interrogazione su fusione De Amicis-Baracca (2)

- "L'Istituto 'De Amicis' – hanno aggiunto ancora i due esponenti forzisti - conta 1.150 alunni, mentre al 'Baracca' ne sono iscritti 600. Di conseguenza l'accorpamento e la riorganizzazione delle platee scolastiche comporteranno il trasferimento di un alto numero di alunni dalla prima scuola, che si trova a Chiaia, verso quella ubicata, invece, nei Quartieri Spagnoli. Un disagio per centinaia di bambini che si troveranno, di punto in bianco, a dover affrontare un nuovo contesto sociale con evidenti disagi emotivi e con un probabile disallineamento nei programmi didattici". "Analoghe difficoltà ricadranno anche sulla scuola "Baracca" dove l'arrivo di nuovi studenti metterà in grave crisi le attività di recupero scolastico ed extrascolastico per i bambini in condizioni di difficoltà, oltre a compromettere gli sforzi profusi dal personale docente e non docente di quell'istituto contro l'alta percentuale di dispersione scolastica che si registra in zona". "Appare quindi, sotto qualsiasi profilo, incomprensibile le decisione di procedere a un accorpamento che non tiene conto delle diverse realtà sociali e organizzative di due importanti centri educativi – hanno concluso la Patriarca e Martusciello –. I bambini non sono numeri e la loro formazione è molto più importante della sterile burocrazia". (ren)