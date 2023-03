Carceri: Cirillo (+ Europa), meno passerelle e più risorse per il penitenziario minorile di Airola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Che il penitenziario minorile di Airola sia la rappresentazione plastica di tutte le problematiche relative al sistema carcerario è un dato di fatto. Non scopriamo oggi, con l'evasione dei due ragazzi maggiorenni, che la struttura attualmente non sembra essere in grado di assolvere al suo delicato compito". Così il consigliere regionale della Campania di +Europa Luigi Cirillo. "Mentre in tv realtà drammatiche si romanzano all'interno dei penitenziari minorili - ha aggiunto - il grandissimo lavoro svolto per reinserire ragazzi, che spesso hanno la sola colpa di essere nati dove non esistono opportunità per loro, nella società viene vanificato da episodi come quello dell'evasione dei due ventiduenni delle scorse ore. Sono in contatto costante con il garante dei detenuti Samuele Ciambriello con il quel mi sono subito confrontato e che ha confermato che da mesi è stata denunciata la mancanza all'interno della struttura di un sistema di videosorveglianza in tempo reale. È chiaro che lo Stato non può permettersi distrazioni e dimenticare di allocare le giuste risorse là dove dovrebbero normalmente esserci. Mi auguro che il ministro, che ha già annunciato una sua visita al penitenziario minorile di Airola, eviti passerelle e si concentri sulla risoluzione dei problemi dando risposta immediata". (Ren)