Enti locali: Anci, quasi 20mila amministratori under 36, il 18 per cento di quelli in carica nei Comuni

- Si aprirà tra poche ore a Treviso la 12ma assemblea annuale di Anci giovani. Da una ricerca che Anci verrà presentata nel corso dei lavori – riferisce una nota – emerge che sono 19.596 gli amministratori under 36 in carica nei Comuni italiani alla fine del 2022 e rappresentano il 18 per cento del totale degli amministratori comunali. In 341 ricoprono la carica di sindaco, mentre 486 sono vicesindaco. La maggior parte dei giovani amministratori ricopre il ruolo di consigliere comunale (15.515), seguono gli assessori (3.067) e i presidenti di Consiglio comunale (187). Ottimo il livello di istruzione, con gli amministratori giovani che sono più preparati dei loro colleghi anziani: il 43 per cento ha in tasca un titolo universitario contro il 36 per cento dei “non giovani”. Tra questi ultimi, la quota di coloro che possiedono la sola licenza media è ancora significativa (17 per cento). L'indagine evidenzia che i giovani amministratori cominciano solitamente il loro “percorso amministrativo” con il ruolo di consigliere. In alcune regioni, del Nord ma anche del Centro e Sud, la loro presenza raggiunge quote significative: in particolare in Valle d'Aosta (23 per cento), Trentino-Alto Adige (21 per cento), Umbria (16 per cento) e Calabria (20 per cento). Mediamente in Italia ci sono 2,6 Giovani amministratori per ciascun Comune, con valori considerevolmente più alti che si registrano in Emilia-Romagna (3,4 per cento), Sicilia e Trentino-Alto Adige (3,3 per cento). Mentre in generale, sono 109 i Comuni nei quali la metà degli amministratori sono giovani. (segue) (Com)