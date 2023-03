Lavoro: Vicinanza (Cisal Metalmeccanici), sconcertato per ennesimo incidente nel salernitano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono sconcertato". Così Gigi Vicinanza, componente della segreteria nazionale della Cisal Metalmeccanici è intervenuto sull'ennesimo incidente sul lavoro avvenuto in provincia di Salerno, con un operaio salvo per miracolo a Pontecagnano Faiano dopo il ribaltamento di un escavatore. "Sono vicino al lavoro e alla sua famiglia. Lo spavento deve essere stato tanto. Tuttavia, non si può continuare a tacere l'enorme preoccupazione per un fenomeno, come la carenza di sicurezza nei cantieri, che non si arresta nel Salernitano. Si faccia chiarezza sulla dinamica di quanto avvenuto giovedì a Pontecagnano Faiano", ha detto Vicinanza. Un ennesimo incidente sul lavoro che preoccupa il sindacalista della Cisal Metalmeccanici nazionale. "I dati restano allarmanti. A mio avviso, non credo si stia facendo abbastanza per ridurre questa piaga. Tanti incidenti registrati nel Salernitano non finiscono sulle cronache locali e nazionali. Spesso fanno notizia solo quelli mortali o spettacolari. Tanti altri finiscono nel dimenticatoio. Lo ribadisco: è necessario rafforzare gli organici degli enti ispettivi. Perché senza ispettori i controlli non si fanno o non se ne fanno abbastanza". (Ren)