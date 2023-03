Sud: Zullo (FdI), De Luca fa ridere anche quando vuole fare il serio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, va riconosciuto il merito di saper far ridere. Il problema è che suscita ironia anche quando vorrebbe passare per serio. La sua ultima sparata, alla stregua di quelle celebri che hanno suscitato meme sui social, è di oggi. Nel corso di una diretta Facebook ha accusato il ministro Fitto di essere una sorta di mariuolo che vorrebbe derubare la Campania e tutto il Sud rispettivamente di 5,6 e di 23 miliardi di euro. Accuse che, se fossero prese sul serio, ma evitiamo di farlo perché non ne vale la pena, offenderebbero l'onorabilità del ministro Fitto e l'impegno profuso dal governo Meloni per il Meridione". Lo ha dichiarato il senatore Ignazio Zullo, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Lavoro e Sanità. (Ren)