Eav: M5S, chiediamo la rimozione di De Gregorio e il commissariamento - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiediamo il commissariamento di Eav e le immediate dimissioni del presidente De Gregorio. Le condizioni della Circumvesuviana sono tragiche, attualmente mancano 292 unità tra personale di bordo e di stazione. Ho informato il ministero ma i fondi necessari, circa 10 milioni di euro, competono alla Regione che però resta ad osservare il declino di un servizio da terzo mondo. E' evidente che il principale responsabile di questo disastro resta il governatore De Luca". Dichiara il deputato del Movimento 5 Stelle Gaetano Amato, nel corso del flash mob organizzato presso la stazione della Circumvesuviana di Piazza Garibaldi con i deputati Alessandro Caramiello, Dario Carotenuto, Luigi Nave e il consigliere regionale Gennaro Saiello. "Dopo 8 anni di gestione fallimentare non si può più soprassedere. La Circumvesuviana continua a peggiorare e la sicurezza dei passeggeri è messa costantemente a rischio. Ogni giorno i pendolari prendono i treni Eav senza sapere se e quando arriveranno a destinazione". Nota il deputato Alessandro Caramiello. "C'è una evidente responsabilità politica di una gestione disastrosa, che serve migliaia di utenti al giorno, con ripercussioni sulla qualità della vita di famiglie, lavoratori, studenti, per non dimenticare i tanti turisti. I continui annunci di De Luca si scontrano con la realtà e i fatti, mai come in questo caso, parlano da soli". Conclude il consigliere regionale Gennaro Saiello.(Ren)