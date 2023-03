Infrastrutture: Ferrante, al ministero incontro con amministratori comunali Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, nell'ambito del secondo appuntamento dell'iniziativa "Mit incontra", tenutosi presso la sede del Provveditorato alle Opere Pubbliche di Napoli, “ho ricevuto sindaci, assessori e consiglieri comunali della provincia di Napoli”. Così in una nota il deputato di Forza Italia, Tullio Ferrante, sottosegretario di Stato alle Infrastrutture e ai Trasporti. “In particolare mi sono confrontato con gli amministratori dei comuni di Sorrento, Gragnano, Lettere, Casalnuovo, Trecase, Poggiomarino, Melito di Napoli, Calvizzano, Qualiano, Piano di Sorrento, Terzigno, Capri, Casamicciola, Sant'Agnello, Casamarciano, San Paolo Belsito, Carbonara, Santa Maria la Carità, Torre del Greco e Striano che mi hanno esposto istanze e criticità infrastrutturali e trasportistiche della provincia partenopea. Le principali problematiche rappresentate afferiscono all'inefficienza ed inadeguatezza del trasporto pubblico locale, alla carenza di infrastrutture viarie e ferroviarie ed alla insufficienza dei collegamenti tra le aree interne ed i centri metropolitani", sottolinea Ferrante, che aggiunge: "È stata altresì una occasione proficua per ascoltare idee e progetti funzionali ad un sempre maggiore sviluppo turistico della provincia napoletana, unica al mondo per le sue bellezze e peculiarità naturali, paesaggistiche, archeologiche, enogastronomiche. Sono orgoglioso di aver dato vita a questa importante iniziativa che avvicina il Governo alle istituzioni locali, coinvolgendole, ascoltandole, cercando in sinergia con loro soluzioni, in altre parole rendendole partecipi e protagoniste dello sviluppo della nazione. Per la prima volta è il ministero che si reca dai sindaci e non viceversa ed in quest'ottica l'iniziativa ‘Mit Incontra’ si svilupperà in tutte le province del Mezzogiorno d'Italia, con la consapevolezza che solo se riparte il Sud, riparte l'intero Paese". (Rin)