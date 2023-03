Camorra: arrestate a Torre Annunziata due persone per un omicidio di 18 anni fa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina i carabinieri di Torre Annunziata hanno arrestato due persone per un omicidio avvenuto 18 anni fa a Castellammare di Stabia, Napoli. I due sono indiziati per l'omicidio di Vincenzo De Maria e del tentato omicidio di Massimo Massa, aggravati dalla finalità di agevolare l’organizzazione di stampo camorristico denominata clan D’Alessandro, operante in Castellammare di Stabia. L’uccisione di De Maria, avvenuta l'8 maggio 2005, sarebbe stata deliberata dal clan per eliminare un esponente del gruppo avverso degli Omobono-Scarpa, in parte costituito da scissionisti, di cui faceva parte la vittima. Massa, presente all’agguato mortale, rimase ferito. Le indagini sono state condotte dalla Procura della Repubblica di Napoli, Direzione Distrettuale Antimafia. (Ren)