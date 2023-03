Napoli: Silvestro (Fi), bisogna "disarmare" la città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È avvilente continuare ad assistere alle morti innocenti dei figli della nostra città. Il giovane Checco è stato strappato all'affetto dei suoi cari, senza alcun motivo e nessuna colpa. Condivido a pieno il monito lanciato dal nostro Vescovo Mimmo Battaglia, bisogna disarmare Napoli, deve essere un impegno di tutti. Proprio nei giorni scorsi abbiamo sottolineato la mancanza di sicurezza in città, che purtroppo non ci fa dormire sonni tranquilli. Bisogna intervenire tutti insieme perché questa città non può permettersi di perdere i suoi figli in questo modo". Lo ha dichiarato il senatore Forza Italia Francesco Silvestro. (Ren)