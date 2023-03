Sanità: direzione ospedale Cardarelli, i temi proposti dai lavoratori sono importanti e già oggetto di confronto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In merito ai temi trattati oggi nel corso dell'assemblea indetta dai sindacati presso il Salone Moriello, l'azienda evidenzia che gli argomenti all'ordine del giorno sono già da tempo oggetto di confronto coi rappresentanti dei lavoratori. La progressione economica orizzontale di infermieri, tecnici ed Oss, le ore di straordinario autorizzabili, la definizione del fabbisogno di personale e la gestione delle problematiche dell'emergenza sono all'attenzione della Direzione che sta procedendo valorizzando il merito, in considerazione delle attuali esigenze assistenziali". Così in una nota la direzione dell'Ospedale Cardarelli di Napoli. "Nello specifico - precisa la nota - si è già proceduto con l'indizione del bando interno che individua i dipendenti che possono accedere alle fasce retributive più rilevanti. Mentre sul fronte del lavoro straordinario, si è dovuto procedere ad una rimodulazione del numero di ore previste per il 2023, anche alla luce del minore impatto della pandemia sulle attività assistenziali. L'azienda, inoltre, è fortemente impegnata nel miglioramento della gestione delle attività di Pronto Soccorso; nel corso di questi mesi si è dato avvio alla ristrutturazione della struttura per l'emergenza, alla ridefinizione dei percorsi assistenziali, alle attività volte a reclutare nuovo personale". "Nell'ambito del percorso per la definizione del contratto integrativo aziendale, la direzione strategica - termina la nota - è in attesa che le rappresentanze sindacali comunichino le agende delle priorità per avviare la contrattazione decentrata. In merito a tale tematica, le rappresentanze sindacali hanno chiesto all'Azienda di differire gli incontri rispetto al programma previsto dall'Azienda. (Ren)