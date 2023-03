Città Metropolitana di Napoli: il consigliere Cirillo aderisce alla maggioranza di Manfredi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina il consigliere metropolitano di Napoli Vincenzo Cirillo, eletto nella lista "Progresso e legalità con Catello Maresca", ha aderito alla maggioranza del sindaco metropolitano Gaetano Manfredi. "Alla luce dei mutati equilibri politici nazionali e avendo condiviso in questo anno di consiliatura molte delle iniziative programmatiche di Manfredi - ha affermato Cirillo - ritengo coerente dichiarare ufficialmente il mio ingresso in maggioranza, convinto di poter dare, in un momento fondamentale come quello che stiamo attraversando, un apporto, che considero istituzionale, alla promozione e allo sviluppo del territorio della città metropolitana". "L'adesione di Cirillo rappresenta un importante contributo al rafforzamento del programma di governo del territorio metropolitano nell'ottica di rendere la Città metropolitana come istituzione, ed i comuni che ne fanno parte, sempre più leve di sviluppo economico, sociale e culturale", ha commentato Manfredi. (Ren)