Cultura: Sangiuliano, bellezza è concetto articolato anche giuridicamente nel quadro dell'articolo 9 della Costituzione e dei trattati europei

- "La bellezza è un concetto denso, elaborato. Ci sono implicazioni di natura filosofica e implicazioni di natura storica. Ma anche implicazioni di natura giuridica perché, oggi, la tutela della conservazione e lo sviluppo dei beni culturali si muove all'interno della cornice di uno spazio giuridico, che è uno spazio giuridico europeo, con i trattati cui l'Italia aderisce e con la nostra Costituzione. Occorre sempre tener presente il quadro dell'articolo 9 della Costituzione e poi ci sono le varie leggi. Bisogna includere sempre una maggiore sensibilità e rispetto per la cultura, per i beni culturali, per il paesaggio, per quello che Benedetto Croce definì 'il volto amato della patria'". Così il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, a Ravello, in provincia di Salerno, dove è in corso il settimo dialogo tra giuristi su "Diritto e Bellezza. Verso l'altrove", convegno che si conclude domani ed è stato organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Salerno, in collaborazione con l'Università di Napoli Federico II e l'associazione Mecenati per l'arte, il Cinema e lo Sport. (Ren)