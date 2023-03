Sanità: Vincenzo D'Anna eletto presidente della Federazione degli Ordini regionali dei Biologi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore Vincenzo D'Anna è stato eletto presidente della neonata Federazione degli Ordini regionali dei Biologi (Fnob). Già presidente uscente del disciolto Ordine Nazionale, D'Anna è stato votato a larga maggioranza dai componenti del Comitato Centrale, l'organismo direttivo della Federazione. "Ringrazio tutti i biologi che si sono recati al voto rendendo l'occasione del decentramento amministrativo una vera e propria festa della democrazia" ha commentato a caldo. Ancora, ha aggiunto D'Anna: "ringrazio quanti hanno sostenuto le liste dei 'Biologi per il Rinnovamento' che, lo ricordo, hanno ottenuto maggioranze assolute in dieci regioni su undici ed i 2/3 della rappresentanza dello stesso Comitato". "Occorre ora lavorare per costruire e dare una struttura stabile ai neonati Ordini territoriali, completando questa delicata fase storica di riorganizzazione politica ed amministrativa di un Ente, il nostro, che rappresenta circa 60mila biologi italiani" ha concluso l'ex parlamentare. (Ren)