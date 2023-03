Sud: De Luca, Fitto vuole sottrargli 23 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'è un elemento pericoloso contro cui stiamo combattendo quasi da soli come Regione Campania, ed è il tentativo del ministro Fitto di derubare il Sud di 23 miliardi di euro e la Campania di 5,6 miliardi di euro. Mi riferisco ai fondi per lo sviluppo e la coesione che sono bloccati da 9 mesi con la motivazione truffaldina che il Sud non riesce a spendere. E' una vergogna, è una menzogna ed è una truffa". Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso della diretta Facebook del venerdì. "Dal punto di vista formale - ha aggiunto De Luca - la scadenza per la certificazione della spesa è dicembre 2023, quindi come si fa a dire che non abbiamo certificato la spesa? E che c'entra con i fondi bloccati? La verità è che stanno pensando di derubare il Sud di questi miliardi per spalmarli sul resto del Paese, il resto sono finzioni e chiacchiere. Noi proseguiamo nella nostra battaglia". (Ren)