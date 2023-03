Cultura: il 1 aprile la presentazione nel capoluogo campano del libro fotografico "Napoli, Napoli, Napoli" di Brett Lloyd (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In concomitanza con il lancio del libro sono state realizzate magliette e cappelli creati dal team di designer napoletani Vienmnsuonno1926 per promuovere le imprese locali. Il ricavato della vendita andrà interamente devoluto all'Associazione Friends of Naples Onlus. "Una delle conseguenze più belle della pubblicazione del mio libro avvenuto a Milano - ha raccontato Brett Lloyd - è stata la possibilità di lavorare con l'associazione Friends of Naples. Da quando ho visto il loro bellissimo restauro dell'affresco di Mattia Preti su Porta San Gennaro è sorto in me il desiderio di sostenerli. I 10.000 euro raccolti a Milano grazie alla vendita delle magliette e i cappelli saranno destinati ad una parte dei lavori in corso nel Duomo di Napoli, nella Cappella Capece Minutolo. Il denaro sarà destinato a un nuovo sistema di illuminazione della cappella, che illuminerà gli affreschi restaurati del 13° secolo, così tutti potranno ammirarli." "Friends of Naples e Brett Lloyd condividono la stessa incondizionata passione per Napoli, sentimento che da sempre guida i progetti della nostra associazione. – ha affermato Alberto Sifola Presidente di Friends of Naples – La nostra città richiede una rinata e sentita partecipazione. Siamo onorati che un artista come Brett Lloyd abbia scelto la nostra associazione, il suo libro è un doppio omaggio a Napoli. Il nostro gruppo di lavoro, composto da storici dell'arte, tecnici e artigiani, si impegnerà al massimo con cura e sollecitudine nell'investire il ricavato delle vendite dell'opera così generosamente offerta, nel restauro delle tante bellezze artistiche e storiche della città". Anche domenica 2 aprile (dalle ore 12 alle 18) sarà possibile ammirare il lavoro fotografico di Brett Lloyd presso Hostaria La Vela a Marechiaro che ospiterà l'esposizione di una selezione di 24 fotografie. (Ren)