Enti locali: Anci, quasi 20mila amministratori under 36, il 18 per cento di quelli in carica nei Comuni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione comunale più giovane è quella del Comune di Letino (715 abitanti) in provincia di Caserta, dove il sindaco Pasquale Orsi (1993), i due assessori Oliviero Cristinzo e Alfonso Orsi e ben nove degli undici consiglieri hanno tutti meno di 36 anni. Tra i Comuni maggiori, l'amministrazione Comunale più giovane è quella di Imola (67.892 abitanti) in provincia di Bologna. Il sindaco Marco Panieri, il vicepresidente del Consiglio comunale Nicolas Vacchi, dieci consiglieri ed un assessore (Giacomo Gambi), hanno tutti meno di 36 anni. Anche tra i giovani prevale la componente maschile. Solo tra gli assessori si registra un'inversione: infatti, il 52 per cento dei giovani assessori è donna. La componente maschile è invece fortemente prevalente soprattutto tra sindaci e vicesindaci. Lo studio di Anci presenta anche alcune curiosità: il sindaco più giovane d'Italia è Edoardo De Faveri, classe 2000, eletto nel 2021 a Zumaglia in provincia di Biella (1.129 abitanti). Mentre il più giovane assessore è Lorenzo D'Alessandro, Torella del Sannio in provincia di Campobasso (794 abitanti), con 19 anni compiuti lo scorso agosto. Il più giovane amministratore è invece Marco Prestipino, consigliere del Comune di Nizza di Sicilia - Messina (3.723 abitanti) che coi suoi 18 anni compiuti nel maggio 2022, è il più giovane in assoluto. Invece, la più giovane amministratrice è Sara Cizmja, anch'essa diciottenne (è nata ad aprile del 2004), del Comune di San Giovanni Ilarione in provincia di Verona (5.111 abitanti). (Com)