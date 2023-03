Ambiente: parte da Ischia la campagna nazionale di Marevivo "Adotta una spiaggia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche quest'anno Marevivo e il Gruppo Pellicano Hotels rinnovano la preziosa collaborazione grazie alla quale il gruppo alberghiero supporta la campagna nazionale di Marevivo "Adotta una spiaggia", che prevede attività di pulizia, monitoraggio, tutela e valorizzazione di decine di spiagge in tutta Italia. È partito ieri dalla Spiaggia della Chiaia si Ischia Forio (sull'isola di Ischia), in provincia di Napoli, il primo appuntamento, con il patrocinio dell'Area Marina Protetta Regno di Nettuno, che ha visto coinvolto il team dell'hotel Mezzatorre Hotel & Thermal Spa di Ischia. Dopo aver affiancato i dipendenti nelle operazioni di clean-up della spiaggia, gli operatori Marevivo hanno illustrato le attività dell'associazione e sensibilizzato sulle tematiche legate al mare e sulle relative azioni da mettere in campo per la sua salvaguardia. Presenti il Comandante dei Carabinieri della Stazione di Ischia, il Capitano Tiziano Laganà, e una rappresentanza della Guardia Costiera. L'impegno di tutti ha permesso la rimozione di 107 kg di rifiuti dalla spiaggia, già fortemente compromessa da inquinamento e attività antropiche di ogni tipo. "Siamo davvero felici di avere al nostro fianco un partner attento e presente come il Gruppo Pellicano, che ha intrapreso azioni mirate attraverso l'adozione di un modello imprenditoriale basato sulla sostenibilità", ha dichiarato Raffaella Giugni, responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo. "Grazie all'impegno profuso nelle varie attività di pulizia delle tre spiagge adottate dal gruppo, siamo riusciti a raccogliere più di 280 kg di rifiuti solo nel 2022. 'Adotta una spiaggia' è una campagna che ci sta molto a cuore proprio perché vuole sensibilizzare cittadini e turisti a pensare la spiaggia non come un ambiente da vivere nei mesi estivi, ma come un ecosistema ricco di biodiversità, da tutelare tutto l'anno", ha aggiunto. L'iniziativa si inserisce nell'ambito del programma di sostenibilità del Gruppo Pellicano "Il Dolce Far Bene" che coinvolgerà i tre hotel del Gruppo (La Posta Vecchia Hotel di Palo Laziale, Il Pellicano di Porto Ercole e il Mezzatorre Hotel & Thermal Spa di Ischia) in numerose iniziative di sostenibilità ambientale. A questo primo appuntamento seguirà una seconda pulizia che si svolgerà il 28 marzo presso la Spiaggia dell'Acqua Dolce, a Porto Ercole, in Toscana, e una terza pulizia il 2 maggio della Spiaggia Marina di San Nicola a Ladispoli. "La sostenibilità è un obiettivo concreto a cui tendere nella vita e nell'organizzazione del lavoro di realtà dell'ospitalità come la Pellicano Hotels attraverso il rispetto dell'ambiente e del mare che ci circonda. Grazie alla collaborazione con Marevivo, che continua negli anni, siamo felici di essere coinvolti con il team dei nostri tre hotel nel portare avanti delle azioni tangibili nella cura dei territori che ci ospitano e che viviamo nella quotidianità", ha commentato Marie-Louise Sciò, Ceo e Direttore Creativo Pellicano Hotels. (Ren)