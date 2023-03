Cultura: il 24 marzo Sangiuliano a Ravello per la settima edizione del "Dialogo tra giuristi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, interverrà al Convegno internazionale “VII Dialogo tra giuristi”, dal titolo “Diritto e Bellezza. Verso l’altrove” che si terrà il 24 e 25 marzo a Ravello, in provincia di Salerno, presso l’Auditorium Oscar Niemeyer. L’iniziativa si svolge con il patrocinio dell’Università di Salerno, della “Federico II”, di Ravello Città della Musica, M.A.C.S. Mecenati per l’Arte, il Cinema, lo Sport. L’intervento del ministro Sangiuliano è previsto nella sessione inaugurale, alle ore 10.30 del 24 marzo, insieme al vice ministro per gli affari esteri e la cooperazione, Edmondo Cirielli; al presidente Anvur, Antonio Felice Uricchio; al Magnifico Rettore Università di Salerno, Vincenzo Loia; al Magnifico Rettore Università di Napoli Federico II, Matteo Lorito; al Direttore Dipartimento Scienze Giuridiche Università di Salerno, Giovanni Sciancalepore; al Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza Università di Napoli Federico II, Sandro Stajano; al Consigliere di Gabinetto del Ministro della Giustizia, Ernesto Caggiano; al presidente della Corte di Appello di Salerno, Iside Russo; al presidente dell’Ordine degli Avvocati di Salerno, Gaetano Paolino, al presidente dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, Immacolata Troianello; al presidente Comitato Scientifico M.A.C.S. , Maria Vittoria Bramante e al sindaco di Ravello, Paolo Vuilleumier. (Ren)