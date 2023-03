Trasporti: in costruzione a Valencia 40 nuovi treni per Circumvesuviana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quaranta nuovi treni che amplieranno il parco mezzi di Eav per la linea Circumvesuviana sono in lavorazione negli stabilimenti Stadler di Valencia. I primi convogli entreranno in servizio a fine 2024. A questi 40 treni se ne aggiungeranno altri 60: la gara - ha reso noto Eav - è in corso ed il termine per la presentazione delle offerte scade alla fine del mese in corso. "La prospettiva - hanno fatto sapere dall'Ente Autonomo Volturno - è di avere tra qualche anno 100 treni nuovi in sostituzione dei 65 oggi esistenti, con un'età media superiore a 40 anni". (Ren)