Cultura: al via un sistema digitale all'avanguardia per gestire le visite alla Cappella Sansevero di Napoli - foto

- Un 2023 di innovazioni digitali per il Museo Cappella Sansevero che diventa ancora più accessibile e moderno. Già dal mese di gennaio un nuovo sistema di biglietteria offre un servizio all'avanguardia ottimizzando la capienza limitata della Cappella. Da alcuni anni, infatti, al fine di tutelare il patrimonio artistico del museo e di garantire un'esperienza di qualità ai visitatori, la direzione ha liberamente scelto di limitare la capienza e, di conseguenza, il numero di ingressi giornalieri. La nuova piattaforma è stata progettata per rispondere alla crescente domanda da parte del pubblico a fronte delle ridotte dimensioni della cappella barocca. Frutto di una lunga analisi e dei molteplici confronti con musei internazionali, tra cui il Van Gogh Museum di Amsterdam, il sistema, realizzato dalla società di ticketing Mida di Bergamo, non solo semplifica il processo di acquisto per l'utente, ma consente anche agli operatori di back office del museo di avere il costante controllo delle prenotazioni e di supportare il visitatore in ogni fase della procedura di acquisto. La piattaforma permette di prenotare in pochissimi passaggi collegandosi al sito web del museo (museosansevero.it) e selezionando la data e l'orario di visita. Una delle novità è la possibilità di prenotare i biglietti anche direttamente in biglietteria per le 48 ore successive alla data in corso, compatibilmente con la residua disponibilità. Ai gruppi a partire dalle 10 unità e a tutti i gruppi scolastici sono state riservate delle fasce orarie dedicate e una fila separata rispetto a quella destinata ai singoli e ai piccoli gruppi (fino a 9 persone), consentendo così un'organizzazione più razionale degli accessi e un minore impatto sull'area antistante il museo. L'ulteriore funzionalità introdotta, per ottimizzare al meglio la capienza, è la gestione automatica dei biglietti residui: i ticket riservati ai gruppi e alle scuole rimasti invenduti vengono resi disponibili sulla piattaforma "standard" (singoli e gruppi fino a 9 unità) 48 ore prima della data, creando nuovi posti in prossimità della visita. Una trasformazione digitale dinamica e trasparente, nell'ottica di contribuire ad un turismo più consapevole e sostenibile. Il processo di aggiornamento digitale del Museo prosegue con la realizzazione di un nuovo sito internet, online dal mese di marzo 2023. Progettato dalla digital agency Bluelabs, esperta in sviluppo di siti web secondo i criteri più all'avanguardia, il sito si presenta rinnovato sia nella grafica che nella navigazione, arricchito da nuove immagini e video, per dare vita ad una user experience unica ed evocativa della bellezza e dell'atmosfera della Cappella. Il progetto, seguendo la crescente tendenza mobile first, dedica particolare attenzione alla fruizione tramite smartphone e tablet. Nell'ottica di un museo sempre più accessibile, il nuovo sito è stato progettato secondo gli standard di accessibilità (livello di conformità A), per garantire una buona esperienza di navigazione ad un numero sempre maggiore di utenti, anche con l'ausilio delle tecnologie assistive. Si aggiunge così un altro importante tassello all'impegno profuso dalla direzione del museo nella promozione di progetti di inclusione. Il progetto si affianca infatti alle iniziative già realizzate e sempre in corso, come Sansevero in Lis, che offre visite guidate speciali a persone sorde, Sansevero in Blu dedicato ai ragazzi con disturbo dello spettro autistico, e DescriVedendo, il servizio sempre a disposizione del visitatore con disabilità visiva che propone un tour speciale caricato sull'audioguida del museo. "Il Museo Cappella Sansevero si impegna costantemente per rendere accessibile a tutti lo straordinario patrimonio artistico che custodisce – ha spiegato Maria Alessandra Masucci, presidente Museo Cappella Sansevero – Investiamo in tecnologie e soluzioni innovative per divulgare la storia della Cappella e del suo geniale committente, e i numeri dell'anno appena trascorso ancora una volta ci stimolano a lavorare con crescente entusiasmo". Nel 2022 il gioiello barocco ideato da Raimondo di Sangro, VII principe di Sansevero, è stato visitato da circa 560.000 persone, registrando una crescita del 138% rispetto al 2021. Grazie al potenziamento del servizio di prenotazione online, all'aumento del tasso di presa delle audioguide e ad una migliore gestione dei flussi che ha consentito di minimizzare il tempo di attesa per l'ingresso, è cresciuto anche il livello di soddisfazione dei visitatori. Il Museo Cappella Sansevero, con oltre 22.000 recensioni sulla piattaforma Tripadvisor, si conferma infatti al primo posto tra le 889 "attività" a Napoli. Infine, dopo il successo della mostra In vitro humanitas dell'artista veneziano Mauro Bonaventura, ospitata nella cavea sotterranea del museo e visitata da 117.369 persone dal 16 novembre 2022 al 31 gennaio 2023, il Museo ha in programma nuove iniziative culturali per il 2023-2024 in continuità con il messaggio intellettuale del settimo principe di Sansevero, Raimondo di Sangro, generoso mecenate e instancabile sperimentatore nei più svariati campi del sapere. (Ren)