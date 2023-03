Amministrative: Anci pubblica vademecum adempimenti Comuni per elezioni di maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Anci, in un'ottica di supporto ai Comuni che andranno al voto, ha pubblicato un vademecum sugli adempimenti per la tornata elettorale di maggio. Il vademecum contiene lo scadenzario degli adempimenti del procedimento elettorale, e dà una panoramica sulle più recenti novità normative in materia, pareri del ministero dell'Interno e giurisprudenza. Si tratta - si legge in una nota - di uno strumento operativo per orientarsi, ad esempio, sul numero di sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste, gli atti che possono essere adottati dopo l'indizione dei comizi elettorali. Completa il quadro, una tavola sinottica delle disposizioni su operazioni elettorali, comunicazione istituzionale e propaganda. Il vademecum fornisce anche un'elaborazione dei dati della prossima tornata elettorale: il 14 e 15 maggio con eventuali ballottaggi il 28 e il 29 maggio nelle regioni ordinarie e date diverse per quelle a statuto speciale, andranno al voto 791 Comuni. Di questi 107 con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e 684 con popolazione inferiore. Si voterà in 18 Comuni capoluogo di Provincia, mentre la popolazione interessata è di 7.190.818 e quella votante di 6.314.913. Sono questi alcuni dati forniti dal Viminale ed elaborati da Anci nel Vademecum. (segue) (Com)