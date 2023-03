Pari opportunità: Women in Export Obiettivo Sud fa tappa a Napoli con 80 imprenditrici del Mezzogiorno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il corso, di 36 ore totali erogate in modalità blended (90% online e 10% in presenza), rientra nelle attività della community di Women in Export lanciata da Sace un anno fa. Women in Export è il primo business network italiano in ambito export promosso da Sace volto a promuovere l'empowerment femminile mediante il rafforzamento delle competenze tecnico-manageriali in tema di leadership di impresa e internazionalizzazione. È un vero e proprio ecosistema che coinvolge oggi oltre 800 utenti in grado di potenziare, connettere e supportare le migliori professionalità femminili che si occupano di export e internazionalizzazione in Italia, in grado di generare sinergie intersettoriali ed innescare un social impact nel panorama imprenditoriale italiano, che si ripercuota anche nelle performance del nostro Made in Italy nel mondo. Women in Export mette a disposizione un luogo digitale in cui condividere buone prassi ed opportunità di peer education rivolto a professioniste provenienti dal mondo delle imprese, delle istituzioni e dell'associazionismo. (Ren)