Napoli: Gallo (M5s), no privati in gestione acqua a Torre del Greco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Niente privati nella gestione dell'acqua a Torre del Greco". Lo ha dichiara il coordinatore del Movimento 5 stelle di Torre del Greco, Luigi Gallo. "È uno dei punti chiave che come Movimento 5 stelle abbiamo sottoscritto con il candidato sindaco Luigi Mennella - ha aggiunto - Nella giornata mondiale dell'acqua mentre noi come Movimento ricordiamo l'importanza di non sprecare il nostro bene più prezioso il governo parla di nucleare distanziandosi ancora una volta dalle reali esigenze del paese. L'emergenza idrica e l'acqua pubblica devono essere considerate una priorità", conclude Gallo. (Ren)