- "L’ordine pubblico è un tema delicato, non è un tema solo nazionale. Abbiamo fiducia sulla giornata di oggi a Napoli. Voglio pensare positivo". Lo ha detto il ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi ai microfoni di “24 Mattino” su Radio24 alla domanda se teme scontri in vista della partita di oggi Italia-Inghilterra a Napoli.(Rin)