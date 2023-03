Ue: Commissione approva indicazione geografica protetta "Olio Campania"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato l'Indicazione geografica protetta (Igp) "Olio Campania". La denominazione è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto da olive prodotte esclusivamente in Campania. Come si legge nel comunicato stampa della Commissione europea, "il clima della regione, caratterizzato da estati secche e calde, è perfettamente adatto alla coltivazione dell'olivo. Oltre ai fattori ambientali, anche fattori più direttamente legati all'azione dell'uomo, come le tecniche agronomiche e di estrazione, hanno contribuito alla qualità dell'olio campano. La reputazione della denominazione Olio Campania si basa sullo stretto legame di lunga data tra il territorio, l'olivo, l'olio e la coltivazione dell'olivo che è ancora emblematico della regione Campania". (Beb)