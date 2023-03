Sanità: Iss, tra 0-2 anni alta esposizione bimbi a fumo passivo e schermi device (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Troppi i bambini che passano del tempo davanti a TV, computer, tablet o cellulari già a partire dai primi mesi di vita: il 22,1 per cento nella fascia 2-5 mesi, percentuale che cresce all’aumentare dell’età fino ad arrivare al 58,1 per cento tra i bambini di 11-15 mesi. La quota di bambini a cui non sono stati letti libri nella settimana precedente l’intervista risulta pari al 58,3 per cento nella fascia d’età 2-5 mesi, e al 32,6 per cento tra i bambini di 11-15 mesi. Il 12,4 per cento delle mamme di bambini di 0-2 anni ha riferito di essersi rivolta a pediatra o pronto soccorso per incidenti occorsi al bambino. Il 19,3 per cento delle mamme di bambini di 2-5 mesi riferisce di avere difficoltà nel farli stare seduti e allacciati al seggiolino, quota che sale al 34,4 per cento tra le mamme di bambini di 11-15 mesi. (Rin)