Campania: Nappi (Lega), che fine ha fatto il progetto Abramo per il campo rom a Giugliano?

- "Che fine ha fatto il progetto Abramo? Sono passati più di due anni da quando la Giunta regionale finanziò con 864mila euro il piano presentato dal Comune di Giugliano per individuare alloggi da destinare alle famiglie Rom, insediate abusivamente nel campo di Via Carrafiello Nord. Per avere notizie sullo stato di attuazione del progetto ho presentato apposita interrogazione consiliare, finalizzata anche a conoscere quali provvedimenti la Giunta regionale - anche facendo richiesta al Governo - intenda comunque adottare per garantire migliori condizioni di vivibilità per i cittadini che risiedono nell'area circostante l'insediamento abusivo in cui si continuano a registrare assoluto degrado e attività illegali che ledono pesantemente la salute e la sicurezza pubblica". Lo ha affermato Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania. (Ren)