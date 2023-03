Campania: Alaia (Iv), ruolo assistenti sociali fondamentale per supporto ai più deboli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli assistenti sociali svolgono un ruolo fondamentale nell'assistenza ai più deboli e a quelle famiglie che vivono in condizioni di disagio economico. Un ruolo prezioso anche per il sistema sanitario campano che continua ad essere supportato in maniera straordinaria da questi professionisti sul versante dell'integrazione socio sanitaria." E' quanto ha dichiarato il consigliere regionale del Gruppo Italia Viva, Enzo Alaia, presidente della Commissione Sanità e sicurezza sociale, in occasione del trentesimo anniversario della legge istitutiva dell'Ordine degli Assistenti sociali. "Sono centinaia i professionisti campani che - ha proseguito Alaia - con dedizione e spesso con non poche difficoltà si spendono in un'incessante attività di sostegno ai nuclei familiari che vivono in condizioni di disagio e di bisogno. Un impegno che si è ulteriormente intensificato in questi ultimi anni caratterizzati da una lunga crisi economica e dalla pandemia da covid 19. Gli assistenti sociali sono stati chiamati ad affrontare le conseguenze di una crisi occupazionale che ha colpito ancora una volta le fasce sociali più deboli. Prezioso, poi, il ruolo che svolgono per assicurare un sostegno alle persone con problemi di salute, agevolando una proficua interazione con il sistema sanitario al fine di garantire le prestazioni di cui i più deboli hanno bisogno". "In occasione del 30° anniversario dell'istituzione del loro Ordine - ha concluso Alaia - è doveroso che le istituzioni tutte riconoscano valore e centralità del ruolo svolto da questi professionisti ed esprima loro la massima gratitudine". (Ren)