Campania: al via il 28 marzo in consiglio regionale la 15esima edizione del programma "Ragazzi in aula"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saranno gli alunni della terza media delle sezioni D ed E dell’Istituto Comprensivo “Sabatino Minucci” di Napoli ad inaugurare, martedì 28 marzo 2023, alle ore 10,00, in Consiglio Regionale della Campania, la XV edizione di “Ragazzi in Aula”, il programma promosso, fin dall’anno 2006, dalla Presidenza dell’assemblea legislativa campana, e finalizzato ad avvicinare i giovani al mondo della politica e delle Istituzioni. Gli studenti, guidati dalla Preside Maria Conte e dalle insegnanti Annunziata Angarano, Anna Tammaro e Maddalena Cimmino, incontreranno il presidente del Consiglio Regionale della Campania, Gennaro Oliviero, e gli consegneranno la loro “proposta di legge” riguardante l’ “Istituzione della Giornata in memoria delle vittime delle calamità naturali, per commemorare, riflettere ed agire”, dedicata alle vittime della frana di Casamicciola Terme del 26 novembre 2022, e finalizzata a promuovere la prevenzione e la salvaguardia del Pianeta. “Siamo molto orgogliosi di dare il via a questa nuova edizione di ‘Ragazzi in Aula’ , un programma che contraddistingue l’iniziativa di questo Consiglio regionale per i giovani studenti della Campania e che consente loro di conoscere questa Assemblea legislativa e le sue funzioni, di presentare una propria idea di proposta legislativa, di discuterla e di ‘approvarla’ , vivendo, per un giorno, l’importante esperienza da ‘legislatori’” – ha sottolineato il presidente Oliviero – che ha aggiunto: “anche tenuto conto del nostro difficile contesto sociale, che vede i giovani troppo spesso protagonisti di gravi fatti di cronaca, riteniamo che sia fondamentale potenziare le occasioni di incontro con questa Istituzione e rafforzare la sinergia con il mondo scolastico per favorire la crescita sana e solida dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze”. (Ren)