Napoli: esplode auto a Bacoli, indagini in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’auto di un ufficiale della Guardia di Finanza nel pomeriggio di martedì 21 marzo a Bacoli (Napoli) è rimasta coinvolta in una esplosione. E' successo in località Bellavista. L'uomo è stato trasportato immediatamente all'Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, e non ha riportato gravi danni. A seguito degli accertamenti effettuati sulla carcassa dell'auto da parte del raggruppamento delle investigazioni scientifiche e del nucleo artificieri di anti-sabotaggio dell'arma dei Carabinieri, è stato ritrovato un ordigno e dei bossoli.(Ren)