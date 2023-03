Sanità: Iss, tra 0-2 anni alta esposizione bimbi a fumo passivo e schermi device

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggioranza delle mamme, oltre nove su dieci, ha riferito di non aver fumato durante la gravidanza e oltre otto su dieci di non aver consumato bevande alcoliche. Tuttavia, sono ancora troppi i bambini (38 per cento) potenzialmente esposti a fumo passivo a causa della presenza di almeno un genitore e/o altra persona convivente fumatrice. Sono alcuni dati presentati oggi presso l’Istituto superiore di sanità (Iss), del Sistema di Sorveglianza 0-2 anni sui principali determinanti di salute del bambino - Sorveglianza Bambini 0-2 anni - promosso dal ministero della Salute e coordinato dall’Iss, realizzato in collaborazione con le Regioni. Secondo il report, se è vero che più del 90 per cento delle mamme ha assunto acido folico in gravidanza, è altrettanto vero che solo un terzo (32,1 per cento) lo ha fatto in maniera appropriata a partire da un mese prima del concepimento. Ancora: tra gli 11 e i 15 mesi, oltre la metà dei piccoli è esposta già a schermi, tra TV, computer, tablet o cellulari; nella stessa fascia d’età, oltre un terzo delle mamme trova difficile farli stare, in auto, nel seggiolino ben allacciati. (segue) (Rin)