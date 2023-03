Napoli: Manfredi visita sede Tangenziale, sicurezza stradale nostra stella polare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha visitato questa mattina la nuova sede di Tangenziale di Napoli a Fuorigrotta, dove ha incontrato i lavoratori della società del Gruppo Autostrade per l'Italia. "La Tangenziale di Napoli - ha affermato il sindaco - è asset fondamentale per la nostra città, vitale in termini di interconnessione: per questo assume particolare importanza lo sforzo messo a terra da dirigenze e lavoratori per ammodernare e potenziare l'infrastruttura, riducendo al contempo l'impatto ambientale, migliorando la qualità dell'aria e minimizzando l'inquinamento acustico. In questo contesto, la sicurezza stradale è la nostra stella polare". Nell'ottica dell'interconnessione con la vita cittadina, ha aggiunto Manfredi, "stiamo lavorando con l'amministratore delegato Luigi Massa per studiare nuove possibilità di sviluppo dei nodi fondamentali sull'infrastruttura e, in particolare, per potenziare gli svincoli dell'area ospedaliera, cuore strategico dei nostri servizi per il nostro territorio, nucleo che copre il 50% dei posti letto dell'area metropolitana. Un'operazione importantissima per garantire completa accessibilità per la gestione dell'emergenza". "Stiamo lavorando per garantire una Tangenziale di Napoli sempre più sicura, efficiente e green - ha affermato l'Ad di Tana Luigi Massa - riducendo al minimo l'impatto sulla circolazione, con cantierizzazione prevalentemente notturne, a basso impatto sul traffico, data la peculiarità della Tangenziale che si caratterizza per flussi diurni per circa il 95%". Il piano di ammodernamento della Tangenziale di Napoli da circa 200 milioni di euro, avviato a luglio scorso e condotto con il supporto scientifico dell'Università Federico II, che vede il coinvolgimento delle aziende del Gruppo Autostrade per l'Italia - Amplia, Tecne, Movyon e Free to X - procede a pieno ritmo: "su 24 interventi programmati, 12 sono cantieri pienamente operativi". (Ren)