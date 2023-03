Napoli: gip convalida fermo giovane indagato per 18enne ucciso a Margellina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gip di Napoli Maria Luisa Miranda ha convalidato il fermo e disposto il carcere per Francesco Pio Valda, il 19enne accusato di aver ucciso con un colpo di pistola, agli chalet di Mergellina, domenica notte, Francesco Pio Maimone. E sabato pomeriggio nella chiesa di San Lorenzo Martire in via Montagna Spaccata, nel quartiere Pianura a Napoli, ci saranno i funerali. A celebrarli monsignor Gennaro Pascarella, vescovo di Pozzuoli, diocesi che comprende il territorio di Pianura e degli altri quartieri dell'area flegrea che ricadono nel comune di Napoli. Venerdì fiaccolata dei suoi amici a Pianura. (Ren)