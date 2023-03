Napoli: Ryanair, comune non vada avanti su aumento tassa d'imbarco Capodichino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'è una tempesta all'orizzonte. Il comune di Napoli vuole andare avanti con un aumento di tassa sull'imbarco, due euro a passeggero. È una cosa che ci preoccupa per l'investimento che stiamo facendo a Napoli e soprattutto perché è un aumento addizionale sui 6.50 euro che già si paga. Arrivando a 8.50 euro si attesterebbe come una delle tasse più care in Italia e andrebbe a danno non solo dei turisti, ma anche dei napoletani che si spostano per lavoro, famiglia, studio. Noi speriamo e ci aspettiamo che questa cosa venga fermata, che il comune capisca qual è il rischio concreto di imporla". Così Jason McGuinness, direttore del Commerciale di Ryanair, a margine della conferenza stampa Summer 2023 di Ryanair e Gesac all'aeroporto di Napoli Capodichino. (Ren)